Правовой статус Bitcoin в Украине будет определен к концу сентября – нардеп

Правовой статус так называемой "криптовалюты Bitcoin" в Украине будет определен до конца сентября, сообщил народный депутат Украины Алексей Мушак (фракция Блок Петра Порошенко).



"Сегодня состоялась заседание Совета финансовой стабильности, где пообещали урегулировать статус Bitcoin… Будет общая позиция Национального банка , Минфина, НКЦБФР и других регуляторов по этому поводу… Но решили взять три недели для работы Task Force", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.



А.Мушак при этом отметил наличие между членами Совета общего понимания, что Bitcoin, Blockchain (распределенная база данных, реализованная в системе Bitcoin - ИФ) и другие крипто-сообщества следует защитить и сохранить.



Общая позиция будет обнародована на сайтах всех регуляторов, добавил нардеп.



Как сообщалось, криптовалюта Bitcoin в настоящее время не имеет определенного правового статуса в Украине. По данным Национально банка Украины (НБУ) определение такого статуса осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулирования сделок с ним в мире.



Нацбанк Украины начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, для выработки общей позиции относительно правового статуса Bitcoin и его регулирования.

