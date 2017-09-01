Раскрыты дневные и ночные предпочтения пользователей сети

Компания «Яндекс» проанализировала поисковые запросы пользователей в течение дня и выяснила, что интересует людей в разное время суток.



Оказалось, что больше всего пользователей интересуют школа, кино и порно. О средних учебных заведениях часто спрашивают утром и днем, фильмами интересуются в основном вечером, а взрослый контент ищут ближе к ночи.



Судя по росту поисковых запросов, в среднем утро начинается в шесть часов: в это время люди задают вопросы про погоду, радио и пытаются разгадать значение своих снов. Кроме того, именно в этот период люди поздравляют друг друга с праздниками.



В рабочее время — с 9 до 17 часов — юзеров интересуют преимущественно серьезные вещи: право, бизнес, производство, а также вопросы, связанные с деньгами и документами.



Ближе к вечеру у пользователей растет интерес к играм, рецептам, мультфильмам и школьным заданиям. После 22 часов запросы на детские темы падают, а взрослые начинают искать информацию о спорте, здоровье и красоте. Ночью превалирует тема кино, а в особенности — порно.

