В США отзовут почти 500 тыс. кардиостимуляторов из-за угрозы кибератаки

Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США рекомендовало отозвать 465 тыс. кардиостимуляторов для обновления программного обеспечения. Об этом сообщает Vice.



В ведомстве порекомендовали это сделать из-за потенциальной уязвимости медицинских приборов перед дистанционной кибератакой.



В этот список попали несколько моделей компании Abbott, ранее St Jude Medical.



В управлении заявили, что речь идет об обновлении программного обеспечения в целях предосторожности. Это не предполагает изъятие и установку кардиостимуляторов.



В августе 2016 года компания Muddy Waters, которая продает ценные бумаги, рассказала, что кардиостимуляторы Санкт-Jude Medical уязвимы для дистанционных кибератак.



В ответ, компания отвергла обвинения и заявила, что таким образом Muddy Waters хочет снизить стоимость ее акций.



В 2017 году Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США предупредило об уязвимости кардиостимуляторов и в Abbot заявили, что обновят программное обеспечение.

