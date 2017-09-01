АМКУ проверяет обоснованность подорожания сжиженного газа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверяет обоснованность удорожания сжиженного газа, однако отмечает, что кризисной ситуации можно было избежать, сообщается на сайте ведомства.



"Вместе с существованием объективных причин резкого возрастания цен на сжиженный газ, мы не исключаем и присутствия субъективных факторов, которые могут свидетельствовать о признаках нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", – цитирует пресс-служба главу АМКУ Юрия Терентьева.



Как отмечается в сообщении, 21 августа комитет потребовал крупнейших игроков на рынке предоставить соответствующую информацию и вызвал для объяснений ситуации представителей производителей и импортеров сжиженного газа. Затем 23 августа глава АМКУ поручил всем территориальным отделениям проанализировать, соответствуют ли действия операторов при установлении ими цен на автогазозаправочных станциях законодательству о защите экономической конкуренции.



АМКУ напомнил, что в июне уведомлял правительство, Администрацию президента и другие государственные органы о рисках ценовых колебаний на рынке нефтепродуктов и сжиженного газа ввиду импортозависимости этой области. Тогда комитет рекомендовал стимулировать везение сырой нефти и наращивать объемы производства нефтепродуктов, создавать стратегические запасы и диверсифицировать поставки.



"Кризисной ситуации можно было бы избежать при своевременном исполнении этого поручения в полном объеме", – подчеркивается в сообщении ведомства.

