АМКУ проверяет обоснованность подорожания сжиженного газа

АМКУ проверяет обоснованность подорожания сжиженного газа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверяет обоснованность удорожания сжиженного газа, однако отмечает, что кризисной ситуации можно было избежать, сообщается на сайте ведомства.

"Вместе с существованием объективных причин резкого возрастания цен на сжиженный газ, мы не исключаем и присутствия субъективных факторов, которые могут свидетельствовать о признаках нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", – цитирует пресс-служба главу АМКУ Юрия Терентьева.

Как отмечается в сообщении, 21 августа комитет потребовал крупнейших игроков на рынке предоставить соответствующую информацию и вызвал для объяснений ситуации представителей производителей и импортеров сжиженного газа. Затем 23 августа глава АМКУ поручил всем территориальным отделениям проанализировать, соответствуют ли действия операторов при установлении ими цен на автогазозаправочных станциях законодательству о защите экономической конкуренции.

АМКУ напомнил, что в июне уведомлял правительство, Администрацию президента и другие государственные органы о рисках ценовых колебаний на рынке нефтепродуктов и сжиженного газа ввиду импортозависимости этой области. Тогда комитет рекомендовал стимулировать везение сырой нефти и наращивать объемы производства нефтепродуктов, создавать стратегические запасы и диверсифицировать поставки.

"Кризисной ситуации можно было бы избежать при своевременном исполнении этого поручения в полном объеме", – подчеркивается в сообщении ведомства.