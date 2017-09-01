Манафорт более 10 лет работал на Россию

Политико-консалтинговая фирма Пола Манафорта более 10 лет активно работала на политические интересы России не только в Украине, но и в Грузии и Черногории, а также в других странах, которые Кремль считает своей сферой влияния, передает УНН со ссылкой на Wall Street Journal.



Эксперты издания отметили, что такие действия фирмы бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа были более масштабными и продолжались значительно дольше, чем было известно ранее - начиная с 2004 и до 2015 года. Через год после этого, как известно, Пол Манафорт возглавил штаб нынешнего президента США.



Отмечается, что главной фигурой взаимодействия со стороны РФ был российский олигарх Олег Дерипаска, чья активность неоднократно совпадала с внешнеполитическими целями российского президента Владимира Путина.



По информации издания, сотрудничество П.Манафорта с российским олигархом касается не только Украины, но также Грузии и Черногории.



Ранее в американском Конгрессе, что расследует попытки России повлиять на президентские выборы в США, отказались предоставить Олегу Дерипаске иммунитет в обмен на его показания.



Сам Дерипаска отрицает наличие этих связей. Ранее он подал в суд на Associated Press, обвинив издание в клевете после того, как AP выступило с подобным утверждением.

