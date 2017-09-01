Фейсбучные войны, или Как в Украине ботофермами меряются?

5 сентября начнется седьмая сессия Верховной Рады VIII созыва. Вместе с ней традиционно начнется и осенний политический сезон в Украине. Но уже на местах чувствуют, что попахивает преждевременными выборами.



Нардепам-оппозиционерам особенно стоит остерегаться, так как уже сверху намекают на то, что их время на исходе. Чего только стоит снятие депутатской неприкосновенности.



Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в середине лета начало активно возбуждать уголовные дела чуть ли не на каждого депутата от разных политических сил.



Кроме того, народный депутат Украины Евгений Мураев отметил, что создание НАПК предоставило власти еще один механизм для репрессий против оппозиции, поэтому с осени будет возможно наблюдать сериал по снятию неприкосновенности с депутатов Верховной Рады.



Об этом нардеп заявил в эфире программы «Большое интервью» на телеканале NewsOne.







«Однако, на снятие неприкосновенности с депутатов, представляющих силы власти, голосов не найдется. А вот за представителей оппозиции будут голосовать единогласно. Расправы будут избирательными, так как это выгодно нашей власти», - заявил Мураев.



Судорожные конвульсии нардепов понять можно. Ну кому же захочется прощаться со своим нагретым местечком и слезать с денежных потоков?



В тоже время, как действующие нардепы пытаются перед смертью надышаться, политические титаны начинают вести информационную войну против своих будущих оппонентов наперед, дабы подстраховаться.



И тут начинается самое интересно.



Массовым поливанием грязью друг друга, уже никого не удивишь, поэтому политическим силам приходится изощряться. Информационные вбросы и файковые инсайды – вот что в тренде. Яркий тому пример Днепр.



Легенда № 1. «В Днепре грядет великий передел власти».



В день Независимости Украины, 24 числа на 5-м канале выходит очень занимательное кино под названием «Дніпро 2014», где в качестве героев появляются не Корбан и Филатов, как привыкли считать жители Днепра, а сразу несколько влиятельных днепровских бизнесменов.









Интернет взорвала это новость. Люди недоумевали, что это? Имиджевое кино или «привет» от Коломойского Корбану и Филатову? «Играйтесь мальчики, да не заигрывайтесь. У меня есть, кем Вам ответить».



И тут включились бото-фабрики как «кремлёвского» блока, так и отдельных патриотов и понеслась душа в рай.







А чего бы и нет? Грех такой возможностью не воспользоваться. Пока в социальных сетях спорили и выясняли, кто же все-таки спас Днепр от «русской весны», бото-фабрики с успехом выполнили главную миссию, а именно, столкнуть лбами и создать негативный образ главным конкурентам в борьбе за кресла в Верховной Раде.



«Пипл» то «схавал», но патриоты подозревают, что данная фейковая информация очередной вброс «Опоблока».







Так же в сети появилась информация, что группа с «Икры» просто заказала себе фильм ко Дню Независимости и воспринимать его в серьез не стоит.







Как удалось выяснить из надежных источников, авторы фильма не перетягивали на себя одеяло, а, наоборот, в свое время активно поддержали бизнес-империю Коломойского, решили ряд проблем, благодаря чему он стал тем, кем является сейчас. Но, как показало время и практика, хорошее быстро забывается, и Игорь Валериевич вряд ли помнит и благодарен за это.







Печально только то, что такая тема вызвала огромный восторг у патриотического общества, и они с радостью подхватили этот информационный вброс. Хотя, здравые люди понимают, что патриотическим силам делить нечего, им город беречь нужно от сепарского реванша, который на руку «Оппоблоку» и остальным реваншистам.



