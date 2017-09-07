Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi A1

Китайская компания Xiaomi представила недорогой смартфон Xiaomi Mi A1, разработанный в сотрудничестве с компанией Google в рамках программы Android One.



Как пишет Ferra, новый смартфон заключен в металлический корпус. Диагональ IPS-дисплея Xiaomi Mi A1 составляет 5,5 дюйма, а разрешение 1920*1080 пикселей. Аппарат работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 625, имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения при помощи карт формата microSD объемом до 128 ГБ.



Отличительной особенностью смартфона можно назвать двойную основную камеру, которая включает 12-Мп 50-мм телефотомодуль и 12-Мп 26-мм широкоугольный модуль. Такая комбинация обеспечивает двукратный оптический зум. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп.



Новый смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.1.2 Nougat с "чистым" интерфейсом. До конца 2017 года Xiaomi Mi A1 должен получить обновление до Android 8.0 Oreo. Габариты устройства составляют 155,4*75,8*7,3 мм, вес - 168 граммов, а аккумулятор имеет емкость 3080 мАч.



Как сообщает CNews, продажи смартфона стартуют в Индии 12 сентября по цене около 234 долларов США.







