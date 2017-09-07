Алкоголь оставляет неизгладимый след в мозге мужчин

Ученые из Университета Восточной Финляндии выяснили, что мужчинам, регулярно употреблявшим алкоголь в течение многих лет, бросить пить сложнее, чем женщинам. Дело в изменениях, происходящих в их мозге. Исследователи проанализировали данные сканирования мозга 11 мужчин и 16 женщин младше 28 лет, рассказывает Deccan Chronicle.



Участники употребляли минимум 25 единиц алкоголя в неделю в течение 10 лет. Исследователи обнаружили: у мужчин, долго употреблявших спиртное, менялась электрическая активность в области мозга, связанной с тягой к алкоголю. У женщин столь же существенных изменений выявлено не было. Это говорит о том, что женщинам проще отказаться от алкоголя.



Кстати, по данным другого исследования, проведенного в Университете Восточной Финляндии, злоупотребление алкоголем в подростковом возрасте меняет активность мозга. Так, у злоупотреблявших алкоголем участников корковая реакция на стимуляцию была сильнее. Также у них оказался повышен общий уровень активности коры головного мозга. Кроме того, у этих добровольцев активность иначе распространялась по коре головного мозга.

