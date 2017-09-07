Великобритания не будет отказываться от трудовых мигрантов из ЕС после Brexit

Великобритания не собирается отказываться от высококвалифицированных мигрантов из стран Евросоюза после Brexit, однако британские компании должны прилагать больше усилий для подготовки британских рабочих кадров. Об этом в эфире вещательной корпорации Би-би-си в среду заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон.



"Мы всегда приветствовали в этой стране тех, кто может внести вклад в развитие нашей экономики, нашего общества. С другой стороны мы хотим, чтобы британские компании делали больше для подготовки британских рабочих, повышали квалификацию тех, кто заканчивает наши учебные заведения", - сказал он.



"Мы не закрываем дверь перед всей иммиграцией в будущем, однако она должна контролироваться должным образом, и люди должны видеть, что ее показатели снижаются", - отметил он, добавив, что предложения правительства по снижению уровня иммиграции из стран ЕС пока еще не изложены и что нам ведется работа.

