В Украине создадут реестр осужденных и взятых под стражу лиц

Кабинет министров Украины одобрил создание Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал его среди принятых правительством на заседании без обсуждения.



Правительство с целью получения оперативной информации об осужденных и лицах, взятых под стражу, поддержало предложение Министерства юстиции о создании реестра таких лиц, определив его держателем Минюст.



Кабмин одобрил определение администратором реестра государственного предприятия из сферы управления Минюста, которое будет осуществлять меры по разработке и сопровождению программного обеспечения реестра, будет отвечать за техническое и технологическое обеспечение, сохранение и защиту данных.



Минюсту поручено утвердить порядок формирования и ведения реестра и обеспечить внесение в него актуальных и архивных данных с 2010 года.



Предполагается, что стоимость создания реестра составит 20 млн грн, из которых 7 млн грн – серверное и сетевое оборудование; 12,5 млн грн – программное обеспечение "Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу"; 500 тыс. грн – комплексная система защиты информации.



Планируется, что расходы на создание реестра будут финансироваться из средств ГП "Национальные информационные системы".

