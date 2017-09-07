Huawei обошла Apple по продажам смартфонов

Компания Huawei, по данным Counterpoint, и июне и июле этого года обошла своего американского конкурента Apple по объемам продаж смартфонов. Она заняла вторую позицию в рейтинге, после южнокорейской Samsung, передает 9to5mac.





Аналитики полагают, что смена позиций связана с определенного рода затишьем, которое в последнее время наблюдается вокруг "яблочных" смартфонов, и вероятно, связано со скорым выпуском нового революционного флагмана Apple.Однако при этом эксперты отмечают, что несмотря на высокую общую популярность продуктов Huawei, в десятке мировых мобильных "бестселлеров" нет ни одного смартфона этой китайского производителя.