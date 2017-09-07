Украина дала $8 тыс. на борьбу с холерой в Гаити

Кабинет министров Украины одобрил перечисление $8 тыс. в Фонд ООН по борьбе с холерой на Гаити.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



Кабмин согласился с предложением Министерства иностранных дел о перечислении неиспользованного остатка средств Украины, которые находятся на счете Миссии ООН по стабилизации в Гаити, в многоцелевой фонд ООН для борьбы с холерой в Гаити.



Министерству иностранных дел поручено проинформировать о данном решении генерального секретаря ООН.

