Рева рассказал, как получить пенсию переселенцам

Министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал, как переселенцам получить пенсии без пенсионного дела.



Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов, передает Еспресо.TV.



"Было принято правительством решение, те, кто переместился в таком порядке, в форс-мажорных обстоятельствах, им органы Пенсионного фонда временно, без пенсионного дела, назначают пенсию", - рассказал министр.



По его словам, это происходит только на основании документа о "Статусе временно перемещенного лица".



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Также он заверил, что Украина не может выплачивать пенсии людям на оккупированных территориях, ведь нет никакой информации о том, кто станет получателем выплат.



По словам премьер-министра Владимира Гройсмана на сегодня 40% пенсионного фонда составляет дефицит.



Пенсионная реформа является одной из главных для Украины. Ее планируется начать уже этой осенью. Пенсионная реформа направлена ​​на построение в Украине трехуровневой системы, что позволит людям получать выплаты из 3 источников, заявил министр социальной политики Андрей Рева.



Через 10 лет, для выхода на пенсию в возрасте 60 лет, гражданин Украины должен будет будет иметь 35 лет страхового стажа.

