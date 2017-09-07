Загородний: на посту министра обороны Марчук фактически разваливал армию

О переговорах в Минске и обмене пленным, а также о скандальном увольнении Евгения Марчука с должности министра обороны в интервью ИА «Новости Украины — From-UA» рассказал Юрий Загородний, заместитель председателя Общественного движения «Украинский выбор – Право народа».



Комментируя заявление Марчука, который «уже полгода не видел Медведчука в Минске», Загородний предложил обратить внимание деятельность Ирины Геращенко, которая регулярно говорит и пишет о совместной с Виктором Медведчуком работе в гуманитарной подгруппе ТКГ.



К тому же Медведчук, по словам его заместителя, никогда не рассказывает о своих планах. «Медведчук не говорит, а делает… В отличие от Марчука, Медведчук не пиарится, не рассказывает о том, что собирается сделать… А о том, что сделано, мы узнаем постфактум, как это было с «большим обменом» в декабре 2014-го, когда удалось вернуть 150 наших ребят. О некоторых деталях Медведчук рассказал только спустя несколько месяцев: как проходил обмен, как они шли по минному полю, про саперов с миноискателями…», — подчеркнул Загородний и напомнил, что благодаря Медведчуку были освобождены 404 человека, трое из которых — в России.



Собеседник издания также рассказал, за что Марчук был уволен с должности министра обороны. «Я долгие годы работал с Кучмой. …Он ждал от министра обороны действенных реформ, а Марчук провалил работу практически по всем направлениям: отсутствие эффективной системы управления, злоупотребления в ведомстве, неспособность обеспечить утилизацию боеприпасов, постоянные чрезвычайные ситуации – фактически развал армии», — отметил собеседник издания.



К тому же, напомнил Загородний, у Марчука на момент увольнения уже было два выговора. «Первый ― в июне 2004 года, после трагических событий возле села Новобогдановка Запорожской области: в результате пожара на артиллерийских складах и взрывов боеприпасов погибликак минимум 5 человек, десятки получили ранения. Нанесен громадный ущерб. Кстати, Администрация Президента накануне осуществляла проверку этих складов и за месяц или полтора до трагедии глава Администрации Виктор Медведчук подписал жесткое требование на имя Марчука по поручению Президента Украины о немедленной ликвидации всех недостатков и нарушений, обнаруженных в ходе проверки. Однако министр ничего не предпринял для предотвращения трагедии. Тогда Кучма уволил начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины и главнокомандующего Сухопутными войсками, а Марчуку объявил выговор», — рассказал собеседник издания.



Второй выговор, по словам Загороднего, Марчук получил в августе из-за ситуации в Балаклавской бухте.



«Леонид Кучма считал Балаклаву стратегическим объектом. В свое время за содержание Балаклавской бухты в ненадлежащем состоянии был уволен главнокомандующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины Михаил Ежель. В апреле 2003 года Кучма во время рабочей поездки в Крым неожиданно для всех изменил маршрут и поехал осматривать Балаклавскую бухту. После того, что он увидел, решение об увольнении Ежеля было принято молниеносно. Спустя два месяца министром обороны стал Марчук. Я хорошо знаю, что от него требовалось держать Балаклаву под особым контролем. Он (Марчук — Ред.) развалил даже то, что еще оставалось в рабочем состоянии. В августе 2004-го Кучма решил снова проинспектировать Балаклаву (естественно, никого не предупреждая). Картина оказалась удручающей: имущество расформированных воинских частей распродано коммерческим структурам. Балаклавская бухта превратилась в зону VIP-отдыха ― там стояли катера, яхты… тогда Кучма и принял решение об увольнении Марчука. А катастрофа украинского вертолета в Турции, что формально послужило причиной отставки, стала последней каплей», — резюмировал Юрий Загородний.

