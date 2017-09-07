Звезда «Игры престолов» рассказал о причинах популярности сериала

Звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау рассказал о причинах популярности сериала, передает RT.



В фэнтези-проекте Костер-Вальдау играет одного из ключевых персонажей – Джейме Ланнистера.



Говоря о популярности «Игры престолов», актер сказал: «Думаю, это заслуга нескольких факторов. Как и в любом хорошем сериале, тут есть персонажи, с которыми вы можете отождествлять себя. Перед ними встают сложные и интересные дилеммы».



Как отметил Костер-Вальдау, у «Игры престолов» хорошая увлекательная история с неожиданными поворотами. В качестве примера он привел гибель Неда Старка (в исполнении Шона Бина) в первом сезоне. В такие моменты возникают опасения, сможет ли сериал пережить подобный ход, но зрители лишь сильнее влюбились в него, добавил артист.



Костер-Вальдау также объяснил успех «Игры престолов» тем, что она универсальна, действие там разворачивается в некой параллельной вселенной.

