Facebook начнет брать плату за пользование некоторыми функциями WhatsApp

Компания Facebook Inc. намерена в будущем начать брать плату с компаний за использование новых функций приложения WhatsApp, созданных для общения владельцев бизнеса с клиентами, пишет The Wall Street Journal.



"Мы хотим позволить людям слать сообщения компаниям и получать желаемые ответы, - заявил операционный директор WhatsApp Мэтт Айдема. - Мы планируем брать за это деньги с компаний в будущем".



Нововведение коснется приложений WhatsApp Business, созданного для небольших компаний, и отдельного инструмента для крупных корпораций, который позволяет им подключаться напрямую к основному приложению WhatsApp. В настоящее время эти сервисы проходят тестирование в Бразилии, Европе, Индии и Индонезии; в частности, сервис использует голландская компания KLM Royal Dutch Airlines.



Facebook заплатила за WhatsApp $22 млрд в 2014 году и пока не заработала на нем ни цента.



Facebook Messenger, другой популярный мессенджер, принадлежащий компании, уже начал приносить прибыль за счет показа пользователям рекламы.

