В Запорожье построят международный аэропорт

Кабмин одобрил строительство пассажирского терминала и обслуживающих сооружений КП "Международный аэропорт Запорожье" на ул. Голубая, 4 в Шевченковском районе Запорожья. Такое решение было принято на заседании правительства в среду, передает УНН.



Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства сказал, что строительство аэропорта в Запорожье будет происходить за счет местных средств.



В свою очередь, городской голова Запорожья Владимир Буряк поблагодарил правительство за поддержку и добавил, что на строительство аэропорта будет направлено 200 млн грн бюджетных средств.



В то же время министр экологии и природных ресурсов Семерак отметил, что проект строительства должен быть согласован с Минприроды. Поэтому он предложил одобрить с согласованием этого документа в их ведомстве.

