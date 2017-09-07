К отопительному сезону готовы 95% объектов в Украине – Зубко

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко заявляет, что к отопительному сезону в Украине готовы 95,6% объектов. "Общее состояние подготовки: на сегодня по Украине оно составляет 95,6%, сегодня 6 сентября, а на 1 сентября было 95%", - сказал Г.Зубко в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.



Вице-премьер отметил, что в Тернопольской, Черкасской, Черновицкой, Львовской областях и Киеве необходимо ускорить подготовку к отопительному сезону детских садов и школ.



Г.Зубко подчеркнул, что до 1 октября жилые и социальные объекты должны быть готовы к отопительному сезону.

