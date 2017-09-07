Дожди в Украине утихнут к пятнице

В ближайшие сутки, 7 сентября, погоду западных и северных областей Украины будет определять прохладный и влажный воздух, остальной территории - более теплая и сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. В западных и северных областях в четверг ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°, в центральных и восточных областях до 23°; в южной части ночью 11-16°, днем 23-28°.



В Киеве в четверг небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 16-18°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,0 градусов тепла в 2008 году, а самая низкая - ночью на отметке 3,2 градуса выше ноля в 1914 году.



В пятницу, 8 сентября, в центральных и восточных областях Украины ожидаются отдельные небольшие дожди, на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°; в южной части ночью 14-19°, днем 24-29°.



В Киеве в пятницу без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.



6 сентября по состоянию на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре возле Киева 18°.

