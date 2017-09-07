ООН: власти Сирии применяли зарин

В ООН пришли к выводу, что за инцидентом с применением газа зарина, имевшим место в апреле этого года в Сирии, стоят власти этой страны.



Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на доклад независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии.



По тем же данным, режим Башара Асада не менее семи раз применял химоружие в период с марта по июль нынешнего года.



Как известно, 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.



Тем не менее, в ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.

