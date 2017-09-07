Google Украина создала сервис по поиску авиабилетов

В Украине заработал сервис Google Flights, Google Авиабилеты, который поможет искать билеты для авиаперелетов



Об этом сообщается в официальном блоге Google.



"Google Авиабилеты может порекомендовать альтернативные аэропорты или даты поездки, которые позволят снизить расходы на перелет, а также предложит информацию с прогнозом, когда цены на авиабилеты могут вырасти и на сколько", - говорится в сообщении.



Сервис помогает отследить цену витков на выбранный рейс, и система сообщит об изменениях в Google Асистенті и по электронной почте.



Кроме того, сервис имеет функцию "Обзор", которая показывает популярные направления в период отпусков.

