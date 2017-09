Найдено опасное свойство аспирина

Американские ученые обнаружили опасное свойство аспирина. Исследование опубликовано в Journal of the Royal Society Interface, сообщает Medical Xpress.



Прием аспирина, как показали ученые, хотя и замедляет развитие злокачественных новообразований толстого кишечника, вместе с этим увеличивает эволюционный потенциал опухолевых клеток.



В результате последние претерпевают множество мутаций по сравнению с клетками опухолей, не подвергшихся воздействию препарата. Таким образом, из-за аспирина повышалась доля раковых клеток, устойчивых к лекарственным средствам.



К подобным выводам авторы пришли в ходе лабораторных экспериментов in vitro. В планы ученых входит проверка результатов in vivo.



Растущий объем исследований показывает, что ежедневный прием небольших доз аспирина в течение пяти лет снижает риск развития рака в будущем. В частности, вероятность появления злокачественных новообразований толстого кишечника снижается в два раза.



В США примерно 50 процентов взрослого населения ежедневно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний принимают по 80-325 миллиграммов аспирина. В Великобритании показатель составляет 40 процентов.