Разыскиваемый преступник Павел Крымов является создателем пирамиды Questra World
22 августа на официальном ресурсе Департамента Внутренних Дел г. Алматы появилась информация, что правоохранительные органы Казахстана разыскивают финансового преступника - гражданина Украины Крымова Павла Геннадьевича 1975 года рождения.
В рамках расследования возбуждено дело по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ст. 190 ч. 4 УК РК - мошенничество в особо крупном размере. Ранее было установлено, что гражданин Крымов является создателем ряда финансовых пирамид, наиболее крупные из которых - Forex Trend, Panteon Finance, Prime Broker, Solvena, ShareInStock, Private FX.
Также в настоящий момент опубликовано признание, в рамках которого немецкий партнер Павла Крымова подтверждает причастность данного гражданина к созданию финансовых пирамид Questra World и Atlantic Global Asset Management.
Среди предоставленного детективами материала имеются фото и видео доказательства наличия элитной недвижимости и премиальных автомобилей, приобретенных Крымовым на средства, украденные в финансовых пирамидах.
По данным видеоролика, главная резиденция мошенника находится в Латвии.
Суммарная стоимость недвижимости на берегу Рижского залива и автомобилей, среди которых Porsche Panamera, 2 Mercedes GL и Jeep Grand Cherokee, составляет более 5 миллионов долларов. Уже известно, что преступник владеет несколькими яхтами и домами в Испании и на Кипре.
В рамках процессуальной необходимости полиция Алматы разыскивает граждан, пострадавших от преступных действий гражданина Крымова П.Г., и просит связаться со следователями по телефонам: 8 (727) 254-42-62, 8 (727) 254-43-79, 8-708-383-38-56, 8-778-262-82-48.
06.09 17:32