Разыскиваемый преступник Павел Крымов является создателем пирамиды Questra World

 

Разыскиваемый преступник Павел Крымов является создателем пирамиды Questra World

22 августа на официальном ресурсе Департамента Внутренних Дел г. Алматы появилась информация, что правоохранительные органы Казахстана разыскивают финансового преступника - гражданина Украины Крымова Павла Геннадьевича 1975 года рождения.

В рамках расследования возбуждено дело по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ст. 190 ч. 4 УК РК - мошенничество в особо крупном размере. Ранее было установлено, что гражданин Крымов является создателем ряда финансовых пирамид, наиболее крупные из которых - Forex Trend, Panteon Finance, Prime Broker, Solvena, ShareInStock, Private FX.



Также в настоящий момент опубликовано признание, в рамках которого немецкий партнер Павла Крымова подтверждает причастность данного гражданина к созданию финансовых пирамид Questra World и Atlantic Global Asset Management.

Среди предоставленного детективами материала имеются фото и видео доказательства наличия элитной недвижимости и премиальных автомобилей, приобретенных Крымовым на средства, украденные в финансовых пирамидах.

По данным видеоролика, главная резиденция мошенника находится в Латвии.

Суммарная стоимость недвижимости на берегу Рижского залива и автомобилей, среди которых Porsche Panamera, 2 Mercedes GL и Jeep Grand Cherokee, составляет более 5 миллионов долларов. Уже известно, что преступник владеет несколькими яхтами и домами в Испании и на Кипре.

В рамках процессуальной необходимости полиция Алматы разыскивает граждан, пострадавших от преступных действий гражданина Крымова П.Г., и просит связаться со следователями по телефонам: 8 (727) 254-42-62, 8 (727) 254-43-79, 8-708-383-38-56, 8-778-262-82-48.