Макгрегора засудят за швыряние энергетиков

Американец Уильям Пегг, работающий охранником, предъявил судебный иск ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору, который попал в него алюминиевой банкой с энергетическим напитком. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает The Blast.







Инцидент произошел 17 августа 2016 года во время конференции перед турниром UFC 202. Американец Нейт Диас, с которым через три дня Макгрегор провел поединок, швырнул в ирландца бутылку с водой, в ответ на это Макгрегор собрал находящиеся на столе банки с энергетиком и начал кидаться ими в Диаса и в его команду.



Одна из банок попала в голову охраннику. На лечение ему пришлось потратить пять тысяч долларов. Помимо этого, он требует с Макгрегора еще 90 тысяч долларов.



В бою, прошедшем в полусредней весовой категории, Макгрегор победил Диаса. По их итогам два из трех судей отдали победу ирландцу, один зафиксировал ничью.



По сообщениям СМИ, гонорар Макгрегора за этот бой составил рекордные 3 миллиона долларов, Диас заработал на миллион меньше.



