Электрокарам Tesla в зоне урагана «Ирма» увеличили запас хода

Компания Tesla отправила владельцам своих электромобилей, находящихся в зоне стихийного бедствия из-за урагана «Ирма» в США, программное обеспечение, которое позволяет увеличить емкость батарей их машин и, соответственно, увеличить запас хода. Об этом сообщает издание Electrek.



Обновление получили владельцы моделей Model S и Model X в версиях 60 и 60D с батареями на 60 киловатт-часов. За счет свежей версии ПО емкость аккумуляторов была увеличена до 75 киловатт-часов. Автопроизводитель предлагает такое увеличение в качестве опции по цене от 4500 до 9000 долларов.



Владельцы электрокаров отметили, что после обновления запас хода их автомобилей увеличился примерно на 64 километра. В Tesla подтвердили отправку обновленного программного обеспечения, отметив, что жителям зоны эвакуации для выезда с места требуются дополнительные 50 километров.



Автопроизводитель отметил также, что программное обеспечение было отправлено на автомобили на временной основе.



Ураган «Ирма» сформировался 30 августа, а 10 сентября достиг американского штата Флорида. Скорость порывов ветра достигает 360 километров в час. «Ирма» является самым продолжительным за всю историю ураганом пятой категории.



Ранее стихийное бедствие случилось в штате Техас, где прошел ураган «Харви». По сообщениям местных СМИ, из-за него пострадали около полумиллиона автомобилей.

