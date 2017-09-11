В НАБУ пожаловались на суды за затягивание дел

Из 86 дел, переданных в суд НАБУ и САП, 26 до сих пор остаются без рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.



Вместе с тем принятые решения по 23 делам, в законную силу вступили 17 обвинительных приговоров. При этом большинство из них – соглашения о признании виновности.



"Среди основных причин "затягивания" рассмотрения - проблемы с определением подсудности, занятость и отпуска судей, неявка стороны защиты и тому подобное", - отметили в НАБУ.



В Бюро отметили, что существуют даже "дела-рекордсмены", рассмотрение которых по существу не начато более чем за полтора года. Так, в течение 16 месяцев суд начинает слушание дела по факту незаконного влияния на министра экономического развития и торговли.

