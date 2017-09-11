Сопровождавшие Саакашвили нардепы не нарушали порядок пересечения госграницы - Власенко

Ряд народных депутатов, пересекавших украинско-польскую границу в пункте пропуска "Шегини" вместе с лидером партии "Рух новых сил" Михаилом Саакашвили и его сторонниками, не нарушали порядок прохождения государственной границы и легально попали в Украину, утверждает народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко.



"Прорыв государственной границы предусматривает пересечение линии государственной границы… ПП "Шегини" находится на украинской территории. Люди, которые приехали на автобусе, в том числе журналисты, депутаты, рядовые граждане, в котором был Михаил Саакашвили, на момент этого инцидента уже находились на украинской территории. То есть они на момент этого инцидента уже находились на украинской территории, они по факту были на украинской земле", - сказал С.Власенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.



При этом народный депутат добавил: "Автобус, по моему убеждению, легально попал на территорию Украину".



Нардеп рассказал, что на пункте пропуска он и двое его коллег предъявили погранслужбе свои паспорта. "Я и группа народных депутатов, которая была вместе со мной, мы подошли к господину генералу – пусть он попытается это опровергнуть – вручили свои паспорта и требовали проведения пограничного контроля. На что он махнул рукой и зло сказал: проходите", - сказал он.



По словам С.Власенко, так поступил он, руководитель фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко и внефракционный народный депутат Дмитрий Добродомов. "Скажу больше: я подошел к девушкам с таможни и попросил провести еще и таможенный контроль", - добавил он.



По словам парламентария, у него есть ряд юридических вопросов к политическим заявлениям руководителей правоохранительных органов в связи с произошедшим на ПП "Шегини".



С.Власенко назвал ложью информацию о том, что якобы народные депутаты расшатывали машины и наносили телесные повреждения пограничникам и сотрудникам правоохранительных органов. Вместе с тем нардеп согласился, что необходимо дать профессиональную юридическую квалификацию событиям, произошедшим на границе. При этом он заявил, что готов дать показания по событиям, свидетелем которых он стал, если получит повестку в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины.



"Из заявления господина Авакова (министра внутренних дел Украины Арсена Авакова – ИФ.) я юридически не понимаю, что такое прорыв границы. Во-вторых, я не понимаю, что такое участники прорыва границы – он ведь приглашает участников прорыва границы. Я себя не считают участником прорыва границы", - заявил С.Власенко.



В свою очередь лидер партии "Справедливость", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, который также сопровождал М.Саакашвили, заявил в эфире телеканала "Newsone" в понедельник, что украинские власти препятствовали гражданам Украины пересечь госграницу законным способом.



"Мы, как и все другие граждане Украины, пересекали границу, и нам были созданы препятствия о стороны должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, поскольку польская сторона действовала согласно закону – пропустила всех граждан", - сказал он.



Кроме того, В.Наливайченко отметил, что после появления сообщения о минировании ПП "Шегини" правоохранители так и не проинформировали, какие меры были предприняты в связи с этим. "И до сейчас я не вижу ни одного отчета правоохранителей о том, как разминировали или не разминировали КПП, которое было заминировано", - сказал он.



"Мы обратились с письменным заявлением с требованием эвакуировать мирных граждан Украины из зоны возможного взрыва, обеспечив таким образом безопасность жизни и здоровью граждан… которые из-за незаконных и бессмысленных действий по блокированию границы украинской властью, были оставлены сознательно как заложники в зоне возможного взрыва", - сказал В.Наливайченко.



Ранее в это день народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что пять народных депутатов Украины и экс-глава Службы безопасности Украины незаконно пересекли госграницу Украины вместе с лидером партии "Рух новых сил", экс-главой Одесской облгосадминистрации Михаилом Саакашвили.



"Список народных депутатов Украины, незаконно пересекших границу Украины вместе с провокатором Саакашвили: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко (оба - фракция "Батькивщина" - ИФ), Юрий Деревянко (внефракционный – ИФ), Павел Костенко (фракция "Самопомич" - ИФ), Дмитрий Добродомов (внефракционный – ИФ)", - написал А.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.



Также, по его словам, незаконно пересёк границу бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

