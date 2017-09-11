Глава Роснефти готовится к ценам на нефть по $40

Глава крупнейшей нефтяной компании России – Роснефть Игорь Сечин готовится в следующем году к цене на нефть в $40-43 за баррель, передает Reuters.



Я думаю, что следующий год мы будем иметь цену на нефть в среднем по году в пределах $40-43, и мы к этому готовимся, – сказал Сечин.



Цены на нефть в этом году были поддержаны соглашением стран ОПЕК+ о сокращении добычи, которое действует до конца марта 2018 года.



Глава Минэнерго Александр Новак прогнозировал, что цены на нефть Brent в следующем году будут находиться в диапазоне $45-55 за баррель.



Сегодня нефть Brent торгуется вблизи $53,5 за баррель.

