Саакашвили говорит, что его паспорт украли на границе

Экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили говорит, что его паспорт похитили из автобуса на границе с Украиной.



Об этом он заявил на брифинге во Львове, передает Эспрессо.TV.



"Вчера мой паспорт украли, не захотели забрать на границе, а потом пришли к автобусу и украли", - сказал он.



По его словам, паспорт, который был в автобусе, похитили когда толпа провел его через границу.



Кроме того, Саакашвили сказал, что президент Украины Петр Порошенко является бизнес-партнером Виктора Медчедчука и украинского миллиардера Рината Ахметова и намекнул на приказ о его выдаче России.



"Если Порошенко, который сейчас ведет бизнес с Медведчуком, имеет совместный бизнес с Ахметовым, выполняет приказ Путина меня арестовать и отдать России - это его решение", - сказал он.

