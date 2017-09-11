Польша передумали размещать на паспортах изображения Лычаковского кладбища

Польша передумали размещать на паспортах изображения Лычаковского кладбища

Польша решила не размещать на страницах паспортов изображения польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове, сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица."Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак сообщил, что в новых польских паспортах не будет изображений Лычаковского кладбища и Вильнюсской брамы", - написал украинский посол на своей странице в Facebook в понедельник.

Он также прикрепил к своему сообщению ссылку на соответствующий материал в польском издании "Wiadomości".

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины выразило протест и вручило соответствующую ноту послу Польши в Киеве Яну Пекло в связи с намерениями польской стороны разместить на страницах нового паспорта Польши изображения польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове.