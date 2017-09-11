В ООН обвиняют Мьянму в этнических чистках

Военная операция правительства Мьянмы против мусульман-рохинджа является классическим примером этнической чистки. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн.



"Поскольку Мьянма отказывается предоставить доступ для расследований нарушений прав человека, ситуацию невозможно полностью оценить, однако она кажется хрестоматийным примером этнической чистки", – заявил он на открытии 36-й сессии Совета ООН по правам человека.



Зейд Раад аль-Хуссейн призвал правительство Мьянмы обеспечить доступ представителей ООН в северный штат Ракхайн, где происходят столкновения между мусульманами и армией.



"Правительство Мьянмы должно перестать притворяться, что рохинджа сами поджигают свои дома и разоряют свои деревни. Это полное отрицание реальности наносит огромный ущерб международной репутации государства, к которому до недавних пор относились благосклонно", – сказал аль-Хуссейн.



"Я призываю правительство пррекратить жестокую военную операцию, которую оно проводит, призвать к ответу всех виновных в нарушениях и прекратить жестокую дискриминацию мусульман-рохинджа", – добавил комиссар.

