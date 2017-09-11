Ученые объяснили опасность страстного секса

Группа бразильских ученых объяснила, чем может быть опасен страстный секс. По мнению специалистов, он несет в себе высокий риск перелома мужского полового органа. Полный текст исследования был обнародован в издании International Journal of Impotence Research.



По утверждениям специалистов из Университета Рио-де-Жанейро, большинство пациентов с травмой гениталий получило ее во время занятия сексом при коленно-локтевой позе. Такие выводы основаны на результате обследования 90 пациентов в возрасте от 18 до 66 лет.



В целом, к травме у мужчин в 69 процентах случаев приводил именно половой акт. При этом в 10 процентах, они получали переломы в позе "женщина сверху", в 25 процентах - при миссионерской позе, и в 41 проценте - при коленно-локтевой позе.



Специалисты отмечают, что при переломе полового органа происходит разрыв белочной оболочки, которая покрывает пещеристые тела, наполняемые кровью при возбуждении. Последствия такой травмы могут быть очень неприятными и требуют срочного медицинского вмешательства, поскольку чреваты эректильной дисфункцией, искривлением или постоянной болью при половом акте.

