Испания оштрафовала Facebook за использование данных пользователей для рекламы

Испанские власти оштрафовали Facebook на 1,2 миллиона евро за хранение и передачу личных пользовательских данных для рекламных показов.



Как пояснил регулятор, соцсеть собирала личную информацию пользователей, но не предупреждала, на какие именно цели. Еще одним нарушением стало то, что данные продолжали храниться после того, как их уже использовали в подходящих ситуациях. Помимо этого, Facebook собирала данные о запросах пользователей вне соцсети, а также информацию о действиях незарегистрированных пользователей.



В Facebook заявили, что лишь показывали пользователям рекламу, которая могла быть им полезной, основываясь на «лайках». «Пользователи сами выбирают, какую информацию хотят добавить в свой профиль, включая данные о религиозных убеждениях. Мы не используем эту информацию для рекламного таргетирования», — заверили в компании.



В мае французские власти оштрафовали Facebook на 150 тысяч евро за использование личных данных пользователей для рекламных показов.



Еврокомиссия наложила на соцсеть штраф в 110 миллионов евро за объединение аккаунтов в Facebook и WhatsApp без предупреждения.



