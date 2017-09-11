В полиции опровергают изьятие паспорта Саакашвили

Заявление лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили об изъятии полицейскими его паспорта во время пересечения украинской границы не соответствует действительности, сообщили в полиции Львовской области.



"Озвученное заявление об изъятии паспорта полицейскими противоречит тем обстоятельствам событий, которые имели место при незаконном переправлении лиц через государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Шегини", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Львовской области в понедельник.



Как отмечается, полицейские обеспечивали охрану общественного порядка во время массовых мероприятий на ПП "Шегини". "При этом полиция не изымала паспорт у лица, который об этом заявляет", - отметили в полиции.



Ранее в это день М.Саакашвили заявил, что украинские правоохранители забрали его паспорт во время обыска в автобусе, на котором он ехал через украинско-польскую границу.



"Я вчера перешел польскую границу с легальным украинским документом, поляки проштамповали, пришел к украинцам, как предусматривает закон, отдавал паспорт, чтобы они отказали или приняли, а они сказали: "Мы ваш паспорт брать не будем"… Когда люди, не спрашивая меня, внесли меня на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт. Сейчас паспорт у них", - сказал М.Саакашвили на брифинге во Львове.

