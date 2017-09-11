Фомин: Государственный деятель ставит интересы людей выше своих личных амбиций

Ситуация на переговорах в Минске четко показала, для кого обмен пленными и возвращение сограждан домой – это принципиальный вопрос, а кто пытается подстроиться под сиюминутные обстоятельства. Об этом написал политический эксперт Александр Фомин.

«Встреча Трехсторонней контактной группы в Минске 6 сентября - это повод сделать еще один вывод. Лично для меня новости из Минска стали наглядным примером из жизни, продемонстрировавшим, чем государственный деятель отличается от политика. Отличается в первую очередь тем, что государственный деятель ставит интересы людей выше своих личных амбиций. Именно поэтому для настоящего государственника недопустимы никакие публичные конфликты во время переговоров, недопустимы заявления вроде «никаких официальных предложений не поступило», — отметил эксперт.

Как известно, накануне СМИ сообщили, что в Минске надеются согласовать «большой обмен» по формуле «309 на 87».

«Морозова своим демаршем помешала запланированному обмену. В ответ спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера Виктор Медведчук поставил Морозовой мат в один ход, продемонстрировав прессе копию письма с официальным предложением совершить обмен пленными, датированного 1 сентября 2017 года. Так как сама Дарья Морозова ни словом не опровергла, что такое письмо действительно было, получается, что все необходимые данные в ДНР имели на руках почти за неделю до встречи Трехсторонней контактной группы в Минске», — делает вывод Фомин.

По его мнению, ситуация на переговорах в Минске четко показала, для кого обмен пленными и возвращение сограждан домой – это принципиальный вопрос, а кто пытается подстроиться под сиюминутные обстоятельства.