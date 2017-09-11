Кому достанутся деньги Проминвестбанка?

Глава Проминвестбанка Андрей Рожок, под прикрытием совей сожительницы – зампреда НБУ Екатерины Рожковой и её шефа Гонтаревой, - готовится слить банк российским олигархам, предварительно выведя в офшоры деньги вкладчиков и средства, полученные банком в результате государственного рефинансирования.



То, что Проминвест Андрей Рожок готовит к сливу своим «русским братьям» никто особо не скрывает. На корпоративе в честь своего назначения на пост Главы правления, Андрей Рожок с гордостью объявлял своим бывшим коллегам по Сбербанку России: «Моя главная задача, предупредить VIP вкладчиков, помочь им вывести свои средства, а потом готовить банк к продаже», - пригубив стакан виски со льдом, хвастался Андрей Рожок.



Естественно, что о деньгах простых вкладчиков никто даже не задумываются – их деньги, вместе с государственным рефинансам будут выведены в офшоры, как это в свое время Рожок-Рожкова сделали с Платинумбанком.



Кстати, именно Рожкова «назначила» своего гражданского мужа в руководители Проминвеста, естественно, с согласия Валерии Гонтаревой.



После того, как украинские патриоты заблокировали работу Сбербанка, Рожков ускорил реализацию схемы «слива» Проминвеста, поскольку у него есть небезосновательные опасения, что патриоты очень скоро перекроют воздух банкам с капиталом агрессора.



Беспокоит только один вопрос – кому достанутся деньги обманутых вкладчиков Проминвеста, русским или Рожков, по старому опыту завладеет ими лично, выведя все в свои кипрские офшоры.left;">