Боевой гопак стал национальным видом спорта

На Украине официально вступил в силу закон о национальных видах спорта. Документ предусматривает внесение в закон "О физической культуре и спорте" определения понятия "национальные виды спорта" — то есть "основанные на национально-культурных традициях Украины".



Помимо этого, документ предоставляет министерству молодежи и спорта право при отсутствии международной спортивной федерации по какому-либо виду спорта самостоятельно присваивать статус национальной федерации. Эта мера также должна способствовать развитию национальных видов спорта.



Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов после принятия закона отметил, что благодаря ему такие виды спорта, как боевой гопак или спас смогут получить государственную поддержку.



Закон о признании национальных видов спорта был принят Верховной радой Украины в мае. За него проголосовали 227 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон вступил в силу спустя три месяца после его официального опубликования.

