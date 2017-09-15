МВФ назвал условие выделения очередного транша Украине

Международный валютный фонд (МВФ) не исключает выделения очередного транша Украине в рамках программы финпомощи и надеется на ускорение реформ, миссия вернется в Киев в ближайшее время и проверит их исполнение, рассказал представитель фонда Джерри Райс в рамках регулярного брифинга для журналистов. "По поводу третьего транша – это (его выделение) возможно.

Как вы знаете, первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон выступил вчера с заявлением и вернулся обратно. Мы ожидаем ускорения ключевых реформ в области приватизации, реальной борьбы с коррупцией, ключевых реформ в социальной сфере и других стратегически важных реформ. Мы ожидаем, что миссия вернется в скором будущем, чтобы проверить исполнение реформ", — сказал он.



Ранее информагентство УНИАН со ссылкой на предварительный проспект эмиссии еврооблигаций Украины сообщало, что очередная миссия ключевого кредитора Украины ожидается в Киеве 19 сентября.



Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов.



В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле. Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы. Нацбанк Украины прогнозирует, что в этом году Киев сможет получить только один транш, однако Минфин надеется на два транша, размер которых будет обсуждаться с МВФ.

