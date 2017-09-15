Создатели "Игры престолов" снимут несколько вариантов финала

Создатели ставшего культовым сериала "Игра престолов" снимут несколько версий финала заключительного восьмого сезона, чтобы избежать утечек сюжета до выхода на экраны. При этом даже актеры не будут знать, чем закончится сага. Об этом рассказал программный директор телеканала HBO Кейси Блойс.



"Я знаю, что для концовки "Игры престолов" собираются снимать несколько версий, чтобы никто не мог узнать, что произойдет. Такое приходится делать в длинном шоу, потому что, когда ты снимаешь что-то, люди узнают. Так что они собираются снять несколько версий, чтобы точного ответа не было до самого конца", - приводит его слова The Independent.



Съемки эпизодов восьмого сезона должны начаться, предположительно, в октябре этого года. Ожидается, что в новом сезоне "Игры престолов", которая выйдет на экраны в 2018 году, будет шесть серий.



Последний эпизод седьмого сезона "Игры престолов" собрал рекордные 16,5 млн просмотров. Финальную серию "Дракон и волк" посмотрели по телевизору 12,1 млн человек. Еще 4,4 млн зрителей ознакомились с серией в интернете на стриминг-сервисах. Эти показатели на 36% превышают численность аудитории заключительного эпизода шестого сезона, который, по статистике, посмотрели около 8,9 млн человек.



Ранее сообщалось, что хакеры взломали сеть телеканала HBO и похитили большой массив информации, в том числе сценарии эпизодов "Игры престолов". Злоумышленники потребовали от руководства телеканала выплатить им несколько миллионов долларов, пообещав в противном случае обнародовать похищенную информацию. Так, они выложили запись четвертого эпизода седьмого сезона сериала и сценарий пятой серии. Однако в руководстве HBO отказались от переговоров с хакерами.







