Четыре страны пожалуются на Украину в ОБСЕ

Министры иностранных дел Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали письмо главе МИД Украины Павлу Климкину, где выразили озабоченность в связи с новым законом об образовании, который приняла Верховная Рада.



"Мы, безусловно, обеспокоены, и не случайно что у нас есть совместная инициатива с коллегами из европейских стран, которых коснется этот закон. И сегодня мы подписали письмо с министрами иностранных дел Венгрии, Румынии, Греции и Болгарии в адрес министра иностранных дел Украины, в котором мы сигнализируем о том, чтобы этот закон не затрагивал права меньшинств и их образование на родном языке. Мы отправим такое же письмо в Совет Европы и ОБСЕ", – заявила Захариева.



Она признала, что получила заверения Украины в том, что "закон направлен на укрепление украинского языка и не повлияет на изучение европейских языков".



"Но мы должны сказать им в письменной форме, что мы серьезно относимся к этой проблеме", – сказала министр.



Захариева также отметила, что на днях в МИД Болгарии был вызван заместителя украинского посла, где ему выразили озабоченность в связи с законом.



Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон, который начинает реформу образования в Украине. Этот докумень, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык. Языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет и образование в Украине станет целиком украиноязычным.



Сейчас в Украине школьное образование на языках нацменьшинств получают около 400 тысяч детей в 735 учебных заведениях.



Напомним, против закона об образовании выступили власти Венгрии и Молдовы.

