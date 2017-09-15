США внесли в список санкций две украинские авиакомпании

США внесли в список санкций две украинских авиакомпании — "Дарт" и "Хорс", говорится на сайте минфина.



В пресс-релизе министерства отмечается, что компании попали в список вторичных санкций по Ирану "за оказание поддержки внесенным в список санкций авиакомпаниям". Речь идет об иранской компании Caspian Airlines и иракской — Al-Naser Airlines, которые США обвиняют в о поддержке подразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — элитного военного подразделения в Иране и незаконной перевозке оружия из Ирана в Сирию.



Компании "Дарт" и "Хорс" специализируются на пассажирских и чартерных перевозках по Европе, Ближнему Востоку и Африке.



Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.



При этом ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе — договоренности на этот счет были достигнуты между Ираном и "шестеркой" международных посредников в июле 2015 года.

