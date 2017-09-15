«Игра престолов» по-украински: возвращение Саакашвили

После распада СССР и провозглашения независимости Украины, и особенно после оранжевой революции 2004 года, украинская политика все больше напоминает плохой ремейк «Игры престолов». Неожиданные повороты, предательства, возвращение персонажей, считавшихся (политически) мертвыми — здесь есть все, хотя и выглядит оно не столь увлекательно.

Последний сюрприз преподнес Михаил Саакашвили. 4 августа я писала, что его чудесное появление в Польше и статьи с резкой критикой в адрес Порошенко указывают на возможный новый Майдан для свержения нынешнего президента.



Все это отошло на второй план с появлением знаменитого закона о реинтеграции Донбасса, который должен был быть принят, но пока застопорился. Порошенко, должно быть, получил предупреждение насчет его последствий и решил дать задний ход. Только вот неоконсерваторам надоело ждать.



В Сирии 85% территории уже освобождено от ИГ (террористическая организация запрещена в РФ — прим.ред.). Конец войны не за горами. США же недавно вывезли на вертолете 20 лидеров террористов из провинции Дей-эз-Зор, до того как ее освободила сирийская армия. Другими словами, обстановка в Сирии складывается не лучшим образом для США и поддерживаемых ими экстремистских групп. Поэтому нужно раздуть конфликт в другом месте, чтобы втянуть в него Россию.



Конфликт в Донбассе создает прекрасную возможность для того, чтобы подтолкнуть Европу и Украину к войне с Россией. Тем не менее для неоконсерваторов Порошенко слишком «мягок». Им нужен радикал, и среди всех подходящих значимых украинских политиканов Юлия Тимошенко обладает наибольшим капиталом доверия среди населения.



Только вот в одиночку ей будет непросто сместить Порошенко (пусть она и пыталась). Поэтому США отправляют на Украину «союзника» Михаила Саакашвили, чтобы тот помог Юлечке устроить хаос в Киеве. У него есть опыт в проведении цветных революций (он сам стал президентом Грузии после революции роз), а также развязывании войн против мирных жителей в заявивших о своей независимости регионах (именно он начал войну в Южной Осетии в 2008 году).



10 сентября, после множества грамотно устроенных перипетий (они лишь играют на руку его пиару), Михаилу Саакашвили удалось прорваться на Украину с помощью Юлии Тимошенко, мэра Львова (он сразу же направился туда), своих сторонников и членов ультранационалистического батальона «Донбасс» (во главе с его лидером Семеном Семенченко). Украинские пограничники не оказали особого сопротивления. Установленный ими «кордон» не мог сдержать натиск сторонников Саакашвили.



Другими словами, они или лишь делали вид, что защищают границу, или на самом деле были на это неспособны. Ни то, ни другое не сулит Украине ничего хорошего.



Есть ли у кого-то есть сомнения в том, что Саакашвили получил поддержку США, отметьте, что в Европу ему удалось попасть из Америки, хотя официально у него больше нет ни паспорта, ни гражданства. Что еще хуже, во время прорыва через украинскую границу польские пограничники не стали чинить ему никаких препятствий, хотя не могли не знать, что Саакашвили — лицо без гражданства.



Если же вам нужны еще подтверждения, взгляните на заявление спецпредставителя США на Украине Курта Волкера (Kurt Volker) после скандала с появлением Саакашвили на Украине. Волкер призывает Порошенко не пытаться задержать Саакашвили и позволить ему оспорить в суде решение о лишении его гражданства!



Вам ничего это не напоминает? С точно такими же словами Европа и США обращались к Януковичу во время Майдана, призывая того не разгонять демонстрантов силой. Продолжение истории всем нам прекрасно известно.



После случившегося в воскресенье некоторые деятели вроде бывшего украинского депутата Олега Царева и бывшего спикера грузинского парламента Нино Бурджанадзе открыто заявили, что Порошенко больше не контролирует страну, и что его дни сочтены.



«Недавно я писал о том, что на Сардинии встречались Игорь Коломойский, украинские политики, в том числе из «Оппозиционного блока», бизнесмены. И то, что Саакашвили охраняет сейчас батальон «Донбасс» свидетельствует о том, что все организовано на деньги Коломойского. К этому сейчас подключилась Юлия Тимошенко. Не противодействовал Аваков. Все это очень тревожные сигналы для Порошенко», — считает Царев.



По его мнению, Тимошенко использует Саакашвили как таран, чтобы свергнуть Порошенко. Если учесть, что батальон «Донбасс» входит в украинскую национальную гвардию, можно сделать вывод, что та больше не подчиняется Порошенко. Иначе говоря, президент Украины в буквальном смысле теряет контроль.



Нино Бурджанадзе идет еще дальше и открыто говорит о причастности США: «К сожалению, события 10 сентября на границе Польши и Украины показали, что Украина — не государство. Она не смогла обеспечить охрану границы, и авантюрист Саакашвили воспользовался этим. Порошенко лишится поста президента. Но это не стоит записывать в актив Саакашвили. Случившееся ярко показало, что за Саакашвили стояли спецслужбы США. От начала и до конца это была ими спланированная и защищенная операция».



Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко согласен с точкой зрения Царева. Порошенко не контролирует (почти) ничего: ни СБУ, ни Национальную гвардию, ни пограничную службу, ни МВД!



«Мы можем видеть, что сама Национальная гвардия саботирует приказы президента, как и полиция и пограничная служба, которая делает свою работу более чем формально, несмотря на недавнюю смену персонала с целью улучшения контроля и управления. Ничего конкретного нельзя сказать о СБУ. Ну, конечно, она ищет «руку Москвы» или «ногу» или еще что-то. Следовательно, Порошенко оказался в изоляции. А это свидетельствует о его слабости», — заявил он на одной из пресс-конференций.



Единственные, кто сохраняют хотя бы видимость верности Порошенко, это руководители сайта «Миротворец»: они внесли Юлию Тимошенко и Михаила Саакашвили в список сепаратистов, террористов и прочих лиц, которые ставят под угрозу безопасность Украины, из-за незаконного перехода границы бывшим президентом Грузии. В то же время один из сторонников Саакашвили заявил о массовых арестах среди тех, кто помог ему прорваться на Украину.



Судя по всему, Порошенко еще держит под контролем хотя бы часть полиции. Учитывая, что министр внутренних дел Аваков решил устроить разборки в Twitter с Арсением Яценюком после того, как тот выразил поддержку Саакашвили, Порошенко все еще может положиться на главу МВД. Еще один странный момент. Сайт «Миротворец» существует уже три года и создал условия для убийства диссидентов и журналистов вроде Олеся Бузины, но в ООН только сейчас проснулись и по случаю выхода нового доклада о нарушениях прав человека на Украине призвали Киев провести должное расследование деятельности этого ресурса, а также убрать размещенные на нем персональные данные.



В ООН приветствовали уже начатое полицией расследование (оно пока что не дало никакой конкретики), а также призвали власти страны «провести эффективное следствие и принять меры для устранения представленных на сайте данных». В ООН пытаются помочь Саакашвили и Тимошенко, удалив с сайта информацию о них?



Дело в том, что до этого момента в ООН царило гробовое молчание по поводу этого сайта, который явно нарушает права тех людей, чьи данные выложены на нем. И вот сразу на следующий день после добавления в «чистилище» сайта «Миротворец» двух американских агентов на Украине (давайте называть вещи своими именами) в ООН вдруг просыпаются и просят навести порядок. Не знаю, как вы, но я уже давно перестала верить в такие совпадения…



Тем временем в Киеве оппозиционные депутаты пытаются собрать подписи за отставку Порошенко. Эта инициатива явно сыграет на руку Тимошенко в стремлении свергнуть его и занять его место.



Иначе говоря, на Украине продолжается игра престолов, а число жертв этого кровавого игрища продолжает расти при полном безразличии сражающихся за власть главных действующих лиц.

