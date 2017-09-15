Порошенко предлагает создать международную группу друзей деоккупации Крыма

Президент Украины Петр Порошенко инициирует создание международной группы друзей "деоккупации" Крыма с целью координации совместных действий в этом направлении.



"Я хотел бы предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма, чтобы координировать совместные шаги и действия. И я планирую обсудить эту инициативу в деталях в Нью-Йорке на Генассамблее ООН", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.



П.Порошенко подчеркнул, что Украина выступает за мирное вытеснение России из "оккупированного" ею Крыма.



По его словам, санкции против РФ должны быть введены согласно Минским соглашениям, а цена агрессии должна ударить по агрессору.



"Санкции против России должны быть внедрены полностью по Минским соглашениям и восстановлен полностью украинский суверенитет в отношении Крыма и Донбасса… Они должны вернуть то, что незаконно забрали", - подчеркнул президент Украины.



На 14-у ежегодную встречу Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве собрались десятки известных мировых политиков. Среди спикеров первого пленарного дня YES вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович; лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман; государственный секретарь США (2013-2017) Джон Керри; премьер-министр Великобритании (2010-2016 гг.) Дэвид Кэмерон; государственный секретарь США (2005-2009 гг.) Кондолиза Райс; президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти; министр обороны США (2006-2011) Роберт Гейтс; бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич; философ и писатель Бернар-Анри Леви; генеральный директор Vitol Ян Тейлор; член наблюдательного совета Института изучения войны, генерал Джек Кейн; экс-директор Агентства национальной безопасности США Кит Александер.

