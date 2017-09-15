Генсек НАТО назвал запуск КНДР главной угрозой

Новый ракетный запуск баллистической ракеты Северной Кореи требует глобального ответа. Об этом написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.



"Ракетный запуск КНДР является еще одним безрассудным нарушением резолюций ООН - главная угроза для международной безопасности, требущая глобального ответа", - написал Столтенберг.



Напомним, ранее КНДР запустила ракету в сторону Японии.Совбез ООН экстренно соберется из-за ракеты КНДР.

