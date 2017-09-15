Генсек НАТО назвал запуск КНДР главной угрозой

Генсек НАТО назвал запуск КНДР главной угрозой

Новый ракетный запуск баллистической ракеты Северной Кореи требует глобального ответа. Об этом написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

"Ракетный запуск КНДР является еще одним безрассудным нарушением резолюций ООН - главная угроза для международной безопасности, требущая глобального ответа", - написал Столтенберг.

Напомним, ранее КНДР запустила ракету в сторону Японии.Совбез ООН экстренно соберется из-за ракеты КНДР.