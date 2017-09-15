В результате взрыва в лондонском метро пострадали около 20 человек

Около 20 человек пострадали в результате взрыва в вагоне на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне, сообщает британский радиоканал Эл-Би-Си.



Медики забирают с места происшествия людей с травмами, в частности с ожогами.



Кроме медиков к станции метро прибыли полицейские, пожарные расчеты, а также вертолет экстренных служб.



Интернет-портал британской газеты "Индепендент" опубликовал фотографию предмета, который предположительно взорвался - это большой полиэтиленовый пакет с пластиковым ведром внутри, из которого торчат провода.



Не исключено, что взрыв был непреднамеренным.

