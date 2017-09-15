Украина рассчитывает получить от США не только оборонное вооружение - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Украинское государство получит от США не только оборонное вооружение.



"Я надеюсь, что это будет не просто оборонное вооружение, хотя это существенно усилит нашу обороноспособность. Мы не хотим, мы ненавидим идею атаки на врага. Мы просто хотим подтвердить факт того, что агрессор заплатит намного более высокую цену, если будет нарушать минские договоренности и атаковать мои войска, это абсолютно честно. Но мы хотим мира и я президент мира", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.



При этом П.Порошенко подчеркнул, что Украина сосредоточена на достижении мира.

