Миротворцы не помогут восстановить суверенитет Украины на Донбассе - эксперт

Введение миротворцев на Донбасс может привести к замораживанию конфликта и не поможет восстановить контроль Украины над всей своей территорией, считает посол США в ООН в 2005-2006 годах Джон Болтон.



"Я не думаю, что в Украине должны быть какие-либо миротворцы. Я думаю, что это ошибка с точки зрения Украины. Потому что, во-первых, это означает, что вы увеличиваете роль России во внутренних делах Украины", - сказал он телеканалу "112. Украина" в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве в пятницу.



Д.Болтон отметил, что сейчас основная дискуссия идет вокруг того, чтобы не заморозить этот конфликт. "Если вы хотите восстановить суверенитет Украины над Донбассом, то последнее, что Украина должна делать, это допускать сюда миротворцев", - считает он.



Дипломат также убежден, что Украина должна сделать все возможное, чтобы уменьшить давление России на себя.



"Я считаю то, что Украина делает сейчас, недостаточно. Необходимо приложить намного больше усилий", - подчеркнул он.

