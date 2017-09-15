В Китае продают маски для защиты от разблокировки iPhone X во время сна

В китайских интернет-магазинах появились специальные маски, которые должны защитить пользователей от попытки разблокировать iPhone X при помощи лица.



Об этом сообщает издание The Verge.



В описании к маскам отмечается, что они должны защитить владельцев от разблокирования их iPhone Х во время сна.



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Однако издание The Verge сообщает, что телефон нельзя разблокировать, когда его владелец спит. Ведь функция Face ID не работает, когда у человека закрыты глаза.



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Цены на эти маски начинаются от 52 до 888 юаней.

