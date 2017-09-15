На Шри-Ланке крокодил убил журналиста Financial Times

На острове Шри-Ланка молодого журналиста Financial Times Пола Макклейна убил крокодил.



Об этом сообщает Reuters.



Пол Макклейн, выпускник Оксфордского университета с первоклассной степенью французского языка, два года назад пришел в газету как выпускник-практик и в последнее время работал в службе новостей FastFT.



Макклейн находился на праздничном пляже возле бухты Аругам на юго-восточном побережье острова с друзьями, когда местные жители услышали, как молодой человек зовет на помощь, пока его тянет в реку крокодил.



"Когда они добрались до места нападения, было уже поздно и его не могли спасти - крокодил затянул его вглубь и они не могли видеть, что происходит", - рассказал местный житель Фаус Лафьер.



При этом официально причина смерти не была установлена, но тело Макклина узнали друзья.



Напомним, ранее в Зимбабве крокодилы живьем съели местного священника, который хотел доказать, что сможет пройтись по воде, как Иисус.



