Курс биткоина обвалился из-за Китая

Одна из старейших и крупнейших криптовалютных бирж Китая – BTCC – объявила, что с 30 сентября прекратит торги на своей платформе для местных пользователей.



Причиной такого решения в BTCC назвали недавний приказ китайских властей о запрете на проведение ICO, пишет LB.ua.



В BTCC добавили, что это не коснется других продуктов, включая работу майнингового пула. Кроме того, компания продолжит проводить международные торги.



Сразу после объявления BTCC курс биткоина упал ниже $3600, хотя до этого торговался в пределах $3800-3900, а сейчас движется в сторону $3000



До решения китайских властей по ограничению оборота криптовалют курс биткоина поднимался до $5000.

